Cuaca Jawa Timur 24 Juni 2026, Pagi-Sore Cerah Hingga Berawan, Malam Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (24/6).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah berawan dan berawan.

Siangnya berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Surabaya dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)