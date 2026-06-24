AHY Siapkan Dewan Pakar IKA Unair Jadi Wadah Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan ke almamaternya Universitas Airlangga (Unair) untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan jajaran Dewan Pakar Ikatan Alumni (IKA) Unair.

AHY mengatakan dirinya merasa terhormat dipercaya menjadi Ketua Dewan Pakar IKA Unair sejak Desember 2025 atas permintaan Ketua IKA Unair yang juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Saya ingin turut berkontribusi untuk almamater. Menurut saya segala gagasan dan pemikiran dari para guru besar serta profesor yang mengisi jajaran Dewan Pakar ini sangat berharga sebagai bagian dari semangat memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan negara,” kata AHY.

Dia menjelaskan Dewan Pakar IKA Unair ke depan diharapkan dapat mengambil peran strategis melalui berbagai forum diskusi produktif dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian akademik.

Menurut AHY, salah satu agenda yang akan dilakukan adalah menyusun policy paper atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pemerintah yang setiap hari mengambil keputusan tentu membutuhkan pengayaan, penelitian, dukungan data, dan hasil riset yang relevan dari kalangan kampus dan akademisi,” ujarnya.

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Selain itu, Dewan Pakar IKA Unair juga berencana menggelar forum strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, untuk membahas isu-isu aktual baik tingkat nasional maupun internasional.

AHY menilai kampus memiliki peran penting sebagai pusat lahirnya pemikiran dan gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.