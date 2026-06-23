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Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Umumkan Jadwal Muktamar Ke-35 NU

Selasa, 23 Juni 2026 – 21:30 WIB
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Umumkan Jadwal Muktamar Ke-35 NU - JPNN.com Jatim
Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Ketua Umum PBNU saat tiba di acara penutupan Munas Alim Ulama dan Koferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Presiden bersama sejumlah menteri hadir di acara tersebut, termasuk Kapolri dan panglima TNI. ANTARA/Abd. Aziz

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengumumkan Muktamar Ke-35 NU akan digelar pada 1-5 Agustus 2026. Namun, lokasi pelaksanaan muktamar tersebut masih belum ditentukan.

Pengumuman itu disampaikan Gus Yahya saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Menurut dia, tempat pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU akan diputuskan setelah tercapai kesepakatan bersama.

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“Lokasi kegiatan muktamar ini belum ditentukan, akan ditetapkan kemudian di tempat yang segera disepakati bersama,” ujar Gus Yahya.

Dia berharap agenda lima tahunan organisasi tersebut berjalan lancar dan NU terus menjaga komitmennya dalam merawat bangsa dan negara.

“Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini merupakan agenda strategis menuju Muktamar Ke-35 NU,” katanya.

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Gus Yahya juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas dan Konbes NU 2026.

Menurutnya, kehadiran kepala negara menjadi pelengkap kebahagiaan warga NU setelah seluruh rangkaian Munas dan Konbes berhasil diselesaikan.

Gus Yahya mengumumkan Muktamar Ke-35 NU akan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. Namun lokasi pelaksanaan agenda besar NU itu masih menunggu keputusan.
Sumber Antara
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TAGS   jadwal muktamar NU Muktamar ke-35 NU lokasi Muktamar NU Prabowo Subianto Gus Yahya

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