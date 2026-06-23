Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Umumkan Jadwal Muktamar Ke-35 NU

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengumumkan Muktamar Ke-35 NU akan digelar pada 1-5 Agustus 2026. Namun, lokasi pelaksanaan muktamar tersebut masih belum ditentukan.

Pengumuman itu disampaikan Gus Yahya saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Menurut dia, tempat pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU akan diputuskan setelah tercapai kesepakatan bersama.

“Lokasi kegiatan muktamar ini belum ditentukan, akan ditetapkan kemudian di tempat yang segera disepakati bersama,” ujar Gus Yahya.

Dia berharap agenda lima tahunan organisasi tersebut berjalan lancar dan NU terus menjaga komitmennya dalam merawat bangsa dan negara.

“Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini merupakan agenda strategis menuju Muktamar Ke-35 NU,” katanya.

Gus Yahya juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas dan Konbes NU 2026.

Menurutnya, kehadiran kepala negara menjadi pelengkap kebahagiaan warga NU setelah seluruh rangkaian Munas dan Konbes berhasil diselesaikan.