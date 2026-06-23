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Obat Nyamuk Listrik Diduga Jadi Penyebab Kebakaran di Petemon Tewaskan Balita

Selasa, 23 Juni 2026 – 21:00 WIB
Obat Nyamuk Listrik Diduga Jadi Penyebab Kebakaran di Petemon Tewaskan Balita - JPNN.com Jatim
Kebakaran rumah dua lantai di Sawahan, Surabaya, menewaskan balita 4 tahun. Sang kakak berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari jendela, Senin (22/6). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah dua lantai di Jalan Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Surabaya yang menewaskan seorang balita berusia empat tahun. Dugaan sementara, api berasal dari obat nyamuk listrik yang menyala di kamar korban.

Kapolsek Sawahan Kompol Muljono mengatakan informasi tersebut diperoleh dari keterangan nenek korban. Namun, kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

“Kalau menurut keterangan neneknya, kemungkinan di kamar cucunya menyala obat nyamuk listrik. Kami tidak bisa menyimpulkan, akan kami dalami apakah betul hal tersebut,” kata Muljono, Selasa (23/6).

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Korban meninggal dunia diketahui bernama Kyaranissa Kamila Susetyo (4). Balita perempuan itu menjadi korban dalam kebakaran yang terjadi pada Senin (22/6) sekitar pukul 14.00 WIB.

Selain Kamila, kakaknya Aldery Ahmad Susetyo (11) juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Bocah laki-laki itu mengalami luka lecet dan trauma akibat kejadian tersebut.

Salah satu warga bernama Rijal mengatakan kobaran api pertama kali terlihat dari bagian lantai dua rumah.

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Menurutnya, api muncul dari bagian depan sisi kanan lantai atas, sedangkan area dapur berada di lantai bawah.

“Posisi api muncul dari atas depan sebelah kanan rumah. Dapur ada di bawah. Saya tahunya sudah merah, api membesar,” ujar Rijal.

Polisi menyelidiki penyebab kebakaran rumah di Petemon Timur Surabaya yang menewaskan balita empat tahun. Dugaan awal mengarah pada obat nyamuk listrik.
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TAGS   kebakaran rumah kebakaran Surabaya balita tewas kebakaran penyebab kebakaran Polsek Sawahan

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