Kecelakaan Maut di Malang, Pemotor Tewas Tertimpa Truk Terguling

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Nasional III, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Selasa (23/6). Seorang pengendara motor tewas setelah tertimpa bagian ekor truk tangki yang terguling saat berusaha menghindari tabrakan.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwito (54). Pengendara sepeda motor tersebut mengalami benturan keras di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang untuk menjalani visum et repertum.

“Korban mengalami benturan pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Saat ini sudah dibawa ke RSUD Kanjuruhan untuk di-visum et repertum,” kata Chelvin.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan bermula ketika Suwito mengendarai sepeda motor bernomor polisi N 4748 ABZ dari arah barat menuju timur di Jalan Raya Nasional III.

Saat melintas di jalur menanjak dan menikung, korban berupaya mendahului kendaraan truk yang berada di depannya. Namun, dari arah berlawanan muncul truk tangki bermuatan tetes tebu atau molase dengan nomor polisi N 9259 UU yang dikemudikan Supriadi (54).

Menurut Chelvin, sopir truk telah berusaha menghindari benturan dengan membanting setir ke arah kanan. Akan tetapi, jarak yang terlalu dekat membuat kecelakaan tidak dapat dihindari.

Akibat manuver tersebut, bagian belakang atau ekor truk tangki terguling dan mengenai korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia.