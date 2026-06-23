Rayakan HUT ke-52, SIER Khitan Gratis 100 Anak Warga Sekitar Kawasan Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menggelar khitan massal gratis untuk 100 anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 perusahaan, Selasa (23/6). Mayoritas peserta berasal dari wilayah ring 1 kawasan industri SIER.

Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut berlangsung di Lantai 1 Wisma SIER dan menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar kawasan industri.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER Jefri Ikhwan Ma’arif mengatakan keberadaan kawasan industri tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis dan investasi, tetapi juga dari kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar.

“Khitan massal ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT ke-52 SIER,” ujar Jefri.

Menurut dia, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan program sosial yang dijalankan perusahaan mampu memberikan manfaat nyata.

Jefri menyebut sekitar 85 persen peserta khitan tahun ini merupakan anak-anak yang berasal dari wilayah sekitar operasional SIER.

“Hal ini menjadi bukti bahwa program yang kami jalankan dapat menjangkau dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kawasan SIER,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, SIER bekerja sama dengan Klinik SIER dengan dukungan tenaga medis profesional.