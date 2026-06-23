Curhat Warga Surabaya saat Banjir: Sudah Macet, Jalan Terendam, 2 Hari Ini Bikin Pusing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Banjir yang melanda sejumlah titik di Surabaya selama dua hari terakhir membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara terpaksa mencari jalan alternatif karena ruas jalan yang biasa dilintasi tergenang air.

Salah satu warga Surabaya, Cici Nuyung (35), mengaku harus memutar arah saat berangkat kerja akibat banjir di kawasan Jalan Ngagel Tirto, Selasa (23/6).

Warga Jalan Bratang Wetan, Kecamatan Wonokromo itu mengatakan hujan sudah mengguyur wilayah tempat tinggalnya sejak Senin (22/6) malam sekitar pukul 23.00 WIB hingga pagi hari.

“Sampai tadi berangkat kerja, sekitar pukul 07.30 WIB, itu masih hujan. Ketika lewat Jalan Ngagel Tirto itu banjirnya sudah semata kaki,” kata Cici saat dikonfirmasi.

Karena tidak bisa melintasi jalan tersebut, Cici memilih melewati Jalan Jagir Wonokromo. Namun, kondisi lalu lintas di jalur utama itu justru mengalami kemacetan.

“Tadi lewat DTC (Darmo Trade Center) masih hujan. Menyusahkan sekali karena hujan jadinya orang-orang bawa mobil, sudah banjir terus macet, dua hari ini, bikin pusing,” ujarnya.

Cici berharap Pemkot Surabaya segera melakukan pembenahan saluran air di kawasan Ngagel Tirto. Menurutnya, wilayah tersebut sebelumnya tidak pernah mengalami banjir.

“Harapannya apa ya, saya enggak pernah berharap ke pemerintah kota. Ini saja, Pak Eri, saya warga Surabaya, di daerah Ngagel Tirto itu agar dibangun gorong-gorong lagi,” ucapnya.