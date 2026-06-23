Datang ke Bangkalan, Prabowo Tutup Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan meriah saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Selasa (23/6).

Ribuan warga memadati ruas jalan menuju Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil untuk menyambut kedatangan kepala negara.

Saat mobil kepresidenan Maung Garuda melintas, warga terdengar memanggil nama Prabowo. Presiden pun muncul dari atap kendaraan tersebut untuk melambaikan tangan dan menyapa masyarakat.

Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 13.50 WIB. Kedatangannya disambut langsung jajaran pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yakni Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menuju area utama acara dan bergabung dengan sejumlah pejabat negara yang telah hadir.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars NU Syubbanul Wathan.