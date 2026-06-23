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Eri Cahyadi Sebut Proyek Drainase Jadi Pemicu Banjir Saat Hujan Deras di Surabaya

Selasa, 23 Juni 2026 – 17:02 WIB
Eri Cahyadi Sebut Proyek Drainase Jadi Pemicu Banjir Saat Hujan Deras di Surabaya - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan penyebab terjadinya banjir selama dua hari berturut-turut akibat hujan deras karena dipengaruhi sejumlah pekerjaan pembangunan dan normalisasi saluran drainase yang sedang berlangsung. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan penyebab terjadinya banjir selama dua hari berturut-turut akibat hujan deras karena dipengaruhi sejumlah pekerjaan pembangunan dan normalisasi saluran drainase yang sedang berlangsung.

Pekerjaan tersebut meliputi pengerukan saluran, pemasangan box culvert, hingga perbaikan rumah pompa di sejumlah lokasi seperti Jalan Ahmad Yani, Tanjungsari, Simo, MERR, Imam Bonjol (rumah pompa Dinoyo), hingga Rungkut.

Menurutnya pengerjaan itu, membuat aliran air tidak dapat berjalan optimal ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi secara tiba-tiba.

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Karena, dalam proses pengerjaan, sebagian saluran ditutup sementara untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

“Dalam situasi seperti ini, kami dihadapkan pada dua pilihan, menghentikan proyek atau tetap melanjutkan untuk kepentingan jangka panjang. Kami memilih tetap berjalan, sambil memaksimalkan penanganan di lapangan,” ujarnya, Selasa (23/6).

Dia menegaskan bahwa proyek drainase yang saat ini berjalan bukan proyek mangkrak, melainkan bagian dari pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk penyelesaian.

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“Di tengah kondisi tersebut, kami juga terus melakukan evaluasi dan penyesuaian di lapangan agar penanganan genangan dapat berjalan lebih optimal," katanya.

"Pemerintah juga menargetkan seluruh proyek drainase dan perbaikan rumah pompa rampung sebelum puncak musim hujan pada November–Desember 2026,” tambahnya.

Kelakar Wali Kota Eri soal penyebab banjir di Surabaya, banyak proyek drainase masih berlangsung
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TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya banjir surabaya Surabaya Banjir penyebab banjir Surabaya

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