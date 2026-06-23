Hyundai CRETA Tawarkan Fitur Sesuai Gaya Hidup Konsumen Lewat 3 Varian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hyundai Motor Indonesia melalui dealer resmi Hyundai di Surabaya menghadirkan lini Hyundai CRETA dengan tiga pilihan varian, yakni Prime, Alpha, dan N Line yang menawarkan karakter, fitur, serta pengalaman berkendara berbeda sesuai kebutuhan konsumen.

Director PT Daya Sukses Sejati Lim Kheng Hauw mengatakan setiap varian Hyundai CRETA dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam menentukan SUV yang sesuai dengan aktivitas dan preferensi masing-masing.

“Mulai dari konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan value, menginginkan sentuhan premium, hingga mereka yang mencari tampilan sporty dan pengalaman berkendara lebih ekspresif, Hyundai CRETA hadir menjawab berbagai kebutuhan tersebut dalam satu lini SUV yang solid,” kata Lim di Surabaya, Selasa (23/6).

Varian CRETA Prime hadir sebagai pilihan bagi konsumen yang menginginkan keseimbangan antara kenyamanan, teknologi, dan nilai lebih.

SUV ini dibekali mesin Smartstream 1.5L MPI dengan Intelligent Variable Transmission (IVT), panoramic integrated display, panoramic sunroof, jok kulit, ventilated seats, BOSE Premium Sound System, wireless charging, serta teknologi konektivitas Hyundai Bluelink.

Dari sisi keselamatan, CRETA Prime telah dilengkapi teknologi Hyundai SmartSense yang mencakup berbagai fitur bantuan pengemudi, seperti Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), hingga Smart Cruise Control with Stop & Go.

Sementara itu, CRETA Alpha menyasar pelanggan yang menginginkan pengalaman berkendara lebih premium melalui tampilan Alpha Exclusive Exterior Kit dengan berbagai aksen hitam, velg 17 inci, serta interior bernuansa gelap yang lebih elegan.