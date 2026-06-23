Banjir Surabaya Belum Sepenuhnya Surut, Pemkot Kerahkan 21 Mobil PMK & Puluhan Personel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Banjir yang melanda sejumlah wilayah Surabaya selama dua hari terakhir membuat aktivitas warga terganggu. Pemkot Surabaya pun mengoptimalkan rumah pompa dan mengerahkan puluhan armada untuk mempercepat penanganan genangan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur hampir seluruh wilayah kota sejak dini hari terjadi di luar pola musim. Sebab, saat ini Surabaya seharusnya sudah memasuki musim kemarau.

"Untuk mempercepat penanganan, Pemkot Surabaya mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran (PMK) serta sekitar 10 kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan perangkat daerah terkait," ," ujar Eri di Surabaya, Selasa (23/6).

Langkah ini dilakukan agar genangan bisa lebih cepat surut dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sejumlah kawasan yang terdampak banjir di antaranya Pandugo, Penjaringan, Medayu, dan kawasan Rungkut.

Eri menjelaskan genangan tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan, tetapi juga sejumlah pekerjaan infrastruktur drainase yang saat ini masih berlangsung.

"Pekerjaan tersebut meliputi pengerukan saluran, pemasangan box culvert, hingga perbaikan rumah pompa di sejumlah lokasi seperti Jalan Ahmad Yani, Tanjungsari, Simo, MERR, Imam Bonjol (rumah pompa Dinoyo), hingga Rungkut," katanya.

Selama proses pengerjaan, beberapa saluran harus ditutup sementara sehingga aliran air belum dapat berjalan maksimal saat hujan deras datang secara tiba-tiba.

Kondisi diperparah dengan pasang air laut yang membuat aliran sungai menuju laut mengalami hambatan. Bahkan, air yang telah dipompa keluar dalam beberapa kondisi kembali terdorong ke daratan.