Mati Listrik Bergilir di Surabaya dan Sekitarnya Mulai Teratasi, PLN Beri Penjelasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PLN UID Jawa Timur memastikan kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah yang sempat mengalami gangguan dalam dua pekan terakhir mulai berangsur normal.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Kemas Abdul Gaffur mengatakan pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan setelah salah satu pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan kembali beroperasi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian, dukungan dan kerja sama seluruh pelanggan, masyarakat, serta para pemangku kepentingan selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung,” kata Kemas di Surabaya, Senin (22/6).

Menurut dia, kembali beroperasinya pembangkit listrik tersebut secara bertahap memperkuat pasokan daya ke sistem kelistrikan Jawa.

Dengan penguatan pasokan tersebut, kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah terdampak kini mulai kembali normal.

Meski begitu, PLN meminta masyarakat segera melapor apabila masih terjadi gangguan listrik di lokasi tertentu melalui aplikasi PLN Mobile agar petugas dapat melakukan penanganan secepatnya.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan selama gangguan berlangsung.

Sebelumnya, gangguan listrik terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dalam dua pekan terakhir dengan waktu kejadian yang berbeda-beda dan sebagian besar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.