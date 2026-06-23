Puluhan Bangunan Liar di Surabaya Dibongkar, Saluran yang Picu Banjir Akhirnya Dibuka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membongkar 39 bangunan liar yang berdiri di atas jalan dan saluran di Jalan Tambak Mayor Gang VI C, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo.

Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga melalui Satpol PP dan kanal pengaduan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait keberadaan bangunan yang mengganggu fungsi fasilitas umum tersebut.

Camat Asemrowo Mohammad Zulchaidir mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan setelah menerima laporan masyarakat. Hasilnya, ditemukan sejumlah bangunan yang berdiri di atas badan jalan dan saluran sehingga menghambat fungsi infrastruktur di kawasan tersebut.

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"Jadi, ada aduan melalui Satpol PP dan hotline-nya Pak Wali Kota (Eri Cahyadi). Setelah itu kami tindaklanjuti, kami klarifikasi dengan pengadu terkait adanya bangunan liar yang ada di Tambak Mayor Gang VI C, kami cek memang benar bangunan itu berada di jalan dan di atas saluran," kata Zulchaidir, Senin (22/6).

Menurut dia, proses pembongkaran membutuhkan waktu lebih lama karena akses menuju lokasi sangat sempit sehingga alat berat dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) tidak bisa masuk. Pembongkaran akhirnya dilakukan secara manual oleh petugas.

"Ukurannya (gang) satu meter setengah, sehingga alat berat dari DSDABM itu tidak bisa menjangkau. Jadi, prosesnya (pembongkaran) manual," tuturnya.

Zulchaidir menjelaskan keberadaan bangunan liar tersebut selama ini menyebabkan saluran sulit dilakukan pemeliharaan dan pengangkutan sedimen, sehingga kawasan tersebut sering mengalami banjir saat musim hujan.

Setelah proses pembongkaran selesai, petugas akan melakukan pembersihan dan pengangkatan sedimen di saluran untuk mengembalikan fungsi drainase secara optimal.