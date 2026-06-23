Ruas Jalan di Surabaya Kembali Tergenang Seusai Hujan Deras, BPBD Catat 9 Titik Banjir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kota Surabaya kembali dikepung banjir setelah hujan deras mengguyur sejak pukul 02.30 WIB, Selasa (23/6).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya mencatat sedikitnya sembilan titik genangan tersebar di berbagai wilayah kota dengan ketinggian air berkisar 10 hingga 50 sentimeter.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Surabaya Linda Novianti mengatakan genangan terjadi merata di sejumlah kawasan akibat tingginya intensitas hujan.

“Untuk saat ini baru satu lokasi yang sudah surut, sementara delapan titik lainnya masih tergenang,” ujar Linda.

Menurutnya, percepatan penanganan dilakukan melalui penyedotan air oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya.

Selain genangan, BPBD juga menerima laporan pohon tabebuya berdiameter sekitar 25 sentimeter tumbang di Jalan Diponegoro akibat cuaca ekstrem.

Berikut daftar lokasi genangan yang tercatat hingga Selasa pagi:

1.Jalan Tengger Kandangan 1, Benowo ketinggian air mencapai 20-30 sentimeter. Lokasi ini menjadi satu-satunya titik yang dilaporkan sudah surut.