Cuaca Malang Hari ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (23/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Lawang, Pujon, dan Singosari. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.