Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Cerah, Malamnya Berpotensi Diguyur Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (23/6).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Sorenya kembali cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah. Beberapa jam kemudian seluruh kawasan diguyur gerimis.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-16 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, gerimis berpotensi mengguyur seluruh kawasan di malam hari.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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