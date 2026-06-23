Cuaca Jawa Timur 23 Juni 2026, Siang Sampai Malam Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (23/6).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Batu, Mojokerto, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Banyuwangi, Kota Batu, Mojokerto, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hinga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)