Rapat Penentuan Lokasi Muktamar NU Ricuh, Peserta Sempat Saling Dorong

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rapat pleno penentuan lokasi Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 diwarnai ketegangan antarpeserta dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Senin (22/6).

Suasana sidang sempat memanas setelah muncul anggapan bahwa lokasi Muktamar NU telah ditetapkan di Pondok Pesantren Lirboyo, padahal forum belum mengambil keputusan resmi terkait tuan rumah perhelatan akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Ketegangan pun berujung aksi saling dorong antarpeserta hingga petugas keamanan turun tangan untuk mengendalikan situasi. Sidang kemudian kembali dilanjutkan.

Rais Syuriyah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Kholil menyebut kericuhan itu terjadi akibat kesalahpahaman dalam forum.

“Kesalahpahaman saja. Tentang tempat Muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo, padahal masih belum karena ini nanti masih akan dibahas di internal PBNU,” kata Ali seusai sidang.

Menurut dia, hingga kini belum ada keputusan final mengenai lokasi Muktamar NU ke-35.

Setidaknya terdapat lima daerah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat.

Namun, forum memberikan syarat utama bahwa lokasi penyelenggaraan Muktamar harus berada di lingkungan pondok pesantren yang masih memiliki santri aktif.