Viral Dugaan Limbah Cair Cemari Laut Situbondo, Polisi Temukan Pipa Sepanjang 400 Meter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Viral di media sosial dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair di perairan Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.

Merespons informasi tersebut, Polres Situbondo langsung menerjunkan tim gabungan dari Satreskrim dan Satpolairud untuk melakukan penyelidikan serta pengecekan di lokasi.

Kapolres Situbondo AKBP Bayu mengatakan langkah cepat dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan pencemaran laut di wilayah barat Situbondo.

“Tim gabungan dari Satpolairud, Sat Reskrim, dan Polsek Banyuglugur telah melakukan pengecekan langsung di lokasi,” kata Bayu.

Petugas melakukan pengamatan dari permukaan laut menggunakan speedboat hingga penyelaman di titik yang diduga menjadi lokasi saluran pembuangan cairan dari salah satu perusahaan di Kecamatan Banyuglugur.

Polisi juga meminta keterangan kepada pembuat video yang viral di media sosial.

Dari hasil klarifikasi, diketahui video tersebut ternyata merupakan rekaman lama yang dibuat pada tahun 2024 saat masyarakat menyampaikan keluhan mengenai kondisi kualitas air laut.

“Informasi ini menjadi bahan awal bagi kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.