Tragis, Balita 4 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Surabaya, Kakaknya Lompat dari Jendela

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tragedi kebakaran terjadi di Jalan Petemon Timur, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Senin (22/6).

Seorang balita perempuan berinisial KKS (4) meninggal dunia setelah terjebak kobaran api yang membakar lantai dua rumahnya.

Sementara itu, kakak korban berinisial AAS (11) menyelamatkan diri dengan cara memecahkan kaca jendela dan melompat keluar dari rumah yang terbakar.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 14.17 WIB.

Unit Tempur Pos Grudo menjadi tim pertama yang tiba di lokasi pada pukul 14.22 WIB dan langsung melakukan pemadaman.

“Ketika petugas tiba di lokasi, kondisi api sudah cukup besar dan hanya membakar bagian lantai dua rumah,” kata Rokhim.

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Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.35 WIB. Selanjutnya, petugas melakukan proses pembasahan dan pengamanan lokasi hingga pukul 16.15 WIB.

Dalam proses pemadaman, DPKP Surabaya mengerahkan 10 unit tempur dan lima unit rescue.