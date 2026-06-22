Imbas Banjir Surabaya, Rute Suroboyo Bus dan Feeder Wira Wiri Dialihkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah layanan transportasi umum di Kota Surabaya mengalami pengalihan rute akibat banjir yang melanda sejumlah ruas jalan, Senin (22/6).

Sedikitnya satu armada Suroboyo Bus dan tiga rute Feeder Wira Wiri harus dialihkan sementara karena genangan air mengganggu jalur operasional.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, Suroboyo Bus (SB) R5 rute Terminal Benowo–Tunjungan menjadi salah satu yang terdampak.

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Rute tersebut seharusnya melewati Jalan Raya Simo, namun dialihkan karena kawasan tersebut tergenang banjir.

“Rute berangkat normal hingga Jalan Sukomanunggal, Jalan Raya Satelit Indah, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Indragiri, Jalan Diponegoro, Jalan Pasar Kembang hingga Embong Malang,” kata Trio, Senin (22/6).

Untuk rute kembali, perjalanan tetap melalui jalur normal hingga Pasar Kembang, kemudian dialihkan melalui Jalan Diponegoro, Jalan Kutai, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Raya Satelit Indah, Jalan Sukomanunggal hingga Terminal Benowo.

Sejumlah halte juga tidak dapat dilalui, di antaranya Halte Simo Jawar A dan B, Simo Kalangan A dan B, Simo Katrungan A dan B, Banyu Urip A dan B, serta Butulan A dan B.

Selain Suroboyo Bus, Feeder Wira Wiri rute FD03 Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ)–Gunung Anyar juga mengalami pengalihan jalur akibat genangan di Jalan Bratang Binangun.