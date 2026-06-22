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Emil Dardak: Pasokan Batu Bara PLN Mulai Pulih, Pemadaman Listrik di Jatim Berkurang

Senin, 22 Juni 2026 – 17:32 WIB
Emil Dardak: Pasokan Batu Bara PLN Mulai Pulih, Pemadaman Listrik di Jatim Berkurang - JPNN.com Jatim
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN mulai berangsur pulih.

Perbaikan pasokan tersebut diharapkan mampu mengurangi kebutuhan pemadaman bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir.

Emil mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN dan pusat pengatur beban, beberapa hari lalu sistem kelistrikan Jawa Timur mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan kebutuhan pengurangan beban mencapai 445 megawatt (MW).

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"Pada saat beban puncak malam hari sekitar pukul 18.00 sampai 21.00 WIB sempat ada kebutuhan pemadaman sekitar 445 MW. Namun, itu kondisi beberapa hari lalu," kata Emil di Kantor DPRD Jatim, Senin (22/6).

Menurut Emil, kondisi pasokan batu bara mulai membaik pada pekan ini sehingga proses pemulihan sistem kelistrikan dilakukan secara bertahap.

"Kami mendapat kabar minggu ini pasokan sudah mulai meningkat sehingga kebutuhan pemadaman juga bisa dikurangi," ujarnya.

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Dia menjelaskan konsumsi listrik di Jawa Timur mengalami lonjakan saat malam hari. Karena itu, ketika pasokan pembangkit mengalami gangguan, PLN melakukan manajemen beban pada jam-jam puncak tersebut.

Salah satu wilayah yang terdampak cukup besar adalah Madura yang sempat mengalami pemadaman listrik sejak pagi hingga menjelang siang.

Pemadaman listrik di Jawa Timur mulai berkurang setelah pasokan batu bara untuk pembangkit PLN meningkat. Jatim sebelumnya mengalami kekurangan daya 445 MW.
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TAGS   Emil Elestianto Dardak pasokan batu bara PLN pemadaman listrik pemadaman listrik massal

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