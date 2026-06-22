BRI Resmikan Kantor Kas Pakuwon City, Perkuat Layanan Perbankan di Surabaya Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat jaringan layanan perbankannya di Surabaya Timur dengan meresmikan BRI Kantor Kas Pakuwon City yang berlokasi di Ruko San Antonio Shopping Street, Pakuwon City, Senin (22/6).

Kantor Kas Pakuwon City tersebut merupakan relokasi dari Kantor Kas Baliwerti dan menjadi bagian dari strategi BRI untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan nasabah di kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi.

Regional CEO BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra mengatakan pembukaan kantor kas baru tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan industri perbankan.

Menurutnya, meski tren layanan digital berkembang pesat, kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan secara langsung atau tatap muka masih tetap tinggi.

"Pada masa pandemi Covid-19 lalu, banyak pihak memprediksi kantor fisik perbankan akan semakin berkurang karena pergeseran ke layanan digital. Namun, perkembangan di berbagai negara menunjukkan layanan perbankan tatap muka masih tetap dibutuhkan," kata Reza.

Dia menilai karakteristik nasabah di Indonesia masih membutuhkan interaksi langsung dengan petugas bank, terutama untuk mendapatkan layanan yang lebih personal dan optimal.

Surabaya Timur, khususnya kawasan Pakuwon City, juga dinilai memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan.

Ketersediaan lahan pengembangan, pertumbuhan kawasan hunian, bisnis, serta peluang investasi baru membuat wilayah tersebut menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Pahlawan.