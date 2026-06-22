Semeru Kembali Muntahkan Abu Setinggi 1 Kilometer, Ini Zona yang Harus Dihindari

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang kembali mengalami erupsi pada Senin (22/6) pagi.

Letusan kali ini mengeluarkan kolom abu setinggi sekitar 1.000 meter di atas puncak atau mencapai 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian mengatakan erupsi terjadi pada pukul 07.57 WIB dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dan berintensitas tebal mengarah ke barat daya serta barat.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 07.57 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Mukdas dalam laporan tertulis.

Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 170 detik.

Sebelumnya, Semeru juga mengalami erupsi pada pukul 06.50 WIB dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak.

Letusan sebelumnya mengarah ke barat dan terekam dengan amplitudo maksimum 22 mm serta durasi sekitar 122 detik.

Saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada Status Level III atau Siaga.