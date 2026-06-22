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Angka Pengangguran Lulusan Kuliah Jadi Sorotan, LLDIKTI VII Jatim Siapkan Langkah Ini

Senin, 22 Juni 2026 – 14:19 WIB
Angka Pengangguran Lulusan Kuliah Jadi Sorotan, LLDIKTI VII Jatim Siapkan Langkah Ini - JPNN.com Jatim
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membuka Rakerpim Perguruan Tinggi dan Anugerah Kampus Unggul 2026 di Hotel Morazen, Senin (22/6). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur mendorong perguruan tinggi agar tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah melalui program unggulan Kakak Tangguh sebagai strategi membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur Prof Dr Dyah Sawitri mengatakan kampus harus hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan pembangunan.

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"Kami berharap Rakerpim dengan tema Peranan Strategis Indikator Kinerja Utama untuk Kampus Berdampak betul-betul nyata melalui program-program unggulan yang diberikan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur. Salah satu yang menjadi kekuatan kami dan sudah kami presentasikan ke pusat adalah Kakak Tangguh," kata Prof Dyah dalam Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Perguruan Tinggi dan Anugerah Kampus Unggul 2026 di Hotel Morazen Surabaya, Senin (22/6).

Menurut dia, Kakak Tangguh merupakan konsep penguatan peran perguruan tinggi melalui pemetaan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Melalui program tersebut, kampus diharapkan tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga motor penggerak pembangunan daerah.

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"Kakak Tangguh adalah pondasi kuat untuk menghasilkan SDM unggul Indonesia Emas yang membersamai masyarakat secara langsung dan memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Untuk menjalankan program tersebut, LLDIKTI Wilayah VII membagi Jawa Timur dalam empat kawasan pengembangan, yakni Pantura, Arek, Mataraman, dan Pesisir.

Pengangguran lulusan perguruan tinggi menjadi perhatian LLDIKTI Jatim. Program Kakak Tangguh disiapkan agar kampus lebih berdampak bagi masyarakat.
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TAGS   LLDIKTI VII Jatim angka pengangguran lulusan kuliah program kakak tangguh akreditasi unggul lulusan perguruan tinggi beasiswa kuliah

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