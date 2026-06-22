Banjir di Bawah Tol Simo Surabaya Bikin Macet Parah, Warga Terlambat Berangkat Kerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya sejak Minggu malam hingga Senin (22/6) pagi menyebabkan sejumlah wilayah tergenang.

Salah satu titik yang mengalami genangan cukup parah berada di kawasan bawah Jalan Tol Simo. Genangan air di lokasi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan memicu kemacetan saat jam sibuk pagi.

Sejumlah warga yang hendak berangkat kerja pun terdampak akibat kondisi tersebut.

"Jalan yang biasa saya lewati jadi macet sekali karena air naik. Padahal harusnya sudah sampai kantor sekarang, tetapi jadi tertunda," kata Yenny warga Surabaya, Senin (22/6).

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas telah mengerahkan satu unit mobil Pompa Mobile Kecil (PMK) untuk melakukan penyedotan dan pengurasan air agar genangan segera surut.

Namun, hingga berita ini ditulis, ketinggian air di kawasan bawah Tol Simo belum mengalami penurunan yang signifikan.

Kondisi cuaca yang masih mendung dan turunnya gerimis secara berkala dikhawatirkan menghambat proses pengeringan kawasan tersebut.