Hujan Deras Guyur Surabaya, 17 Titik Banjir dan Genangan Air Capai 50 Cm

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya sejak dini hari hingga Senin (22/6) pagi menyebabkan banjir dan genangan di 17 titik yang tersebar di sejumlah wilayah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya mencatat hingga pukul 09.25 WIB, sebanyak 15 titik masih tergenang, sedangkan dua lokasi lainnya telah dinyatakan surut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan petugas gabungan masih terus melakukan pemantauan dan penanganan di sejumlah titik yang terdampak.

"Dari total 17 lokasi genangan yang terdata, dua titik telah surut, sementara 15 titik lainnya masih tergenang dan terus dipantau petugas di lapangan," kata Linda.

Sejumlah lokasi yang masih tergenang meliputi Jalan Ngagel Kebonsari, Jalan Bung Tomo, Jalan Raya Bratang Binangun, Jalan Imam Bonjol, Jalan Simo Hilir Raya, Jalan Tanjungsari, Jalan Menur Pumpungan, hingga kawasan Medokan Semampir Indah.

Ketinggian air di titik-titik tersebut bervariasi, mulai 5 sentimeter hingga 50 sentimeter.

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Genangan tertinggi tercatat di kawasan Stikosa AWS, Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, dengan ketinggian air mencapai sekitar 50 sentimeter.

Sementara itu, sejumlah titik yang sudah surut berada di kawasan Wisma Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, dan Jalan Simo Kalangan, Kecamatan Sukomanunggal.