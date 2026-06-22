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Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Sejumlah Kawasan Bakal Diguyur Gerimis

Senin, 22 Juni 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Sejumlah Kawasan Bakal Diguyur Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (22/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Poncokusumo hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore Dau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

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Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini diramalkan cerah hingga berawan dan berangin di sejumlah kawasan.
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