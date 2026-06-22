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Cuaca Surabaya Hari ini, Diramalkan Cerah dan Cerah Berawan Selama Seharian

Senin, 22 Juni 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Diramalkan Cerah dan Cerah Berawan Selama Seharian - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (22/6).

Paginya Asem Rowo, benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Tandes cerah. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis. Beberapa jam kemudian cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan cerah.

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Sorenya masih cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-32 derajat celsius.

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Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Ramalan cuaca Surabaya hari ini diramalkan cerah hingga berawan di seluuruh kawasan.
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