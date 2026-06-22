Cuaca Jawa Timur 22 Juni 2026, Siang dan Sore Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (22/6).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)