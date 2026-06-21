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Pemprov Jatim Kucurkan Rp19 Miliar untuk Percepat Pembangunan JLS di Trenggalek

Minggu, 21 Juni 2026 – 16:40 WIB
Pemprov Jatim Kucurkan Rp19 Miliar untuk Percepat Pembangunan JLS di Trenggalek - JPNN.com Jatim
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Jatim M Yasin. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pantai Selatan (Pansela) sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan.

Untuk mempercepat proyek tersebut, Pemprov Jatim menggelontorkan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar kepada Kabupaten Trenggalek guna mempercepat proses pembebasan lahan.

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Jatim M Yasin mengatakan pembangunan JLS di Jawa Timur saat ini baru mencapai sekitar 400 kilometer atau sekitar 60 persen dari total panjang jalur sekitar 680 kilometer yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi.

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"Yang sudah terbangun hampir 400 kilometer atau sekitar 60 persen. Saat ini juga masih ada sekitar 20 kilometer yang sedang berproses. Sisanya akan terus kami percepat," kata Yasin, Minggu (21/6).

Menurut dia, tantangan utama penyelesaian JLS bukan terletak pada pembangunan fisik jalan, melainkan proses pembebasan lahan di sejumlah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Salah satu wilayah yang masih menghadapi kendala ialah Kabupaten Trenggalek. Karena itu, Pemprov Jatim memberikan bantuan Rp19 miliar untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan.

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"Tahun ini kami memberikan bantuan sekitar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan. Mudah-mudahan dengan bantuan itu percepatan pembangunan Pansela bisa segera terwujud," ujarnya.

Yasin menjelaskan pembangunan JLS merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertugas membangun infrastruktur jalan, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan berbagai kebutuhan awal, termasuk pembebasan lahan.

Pemprov Jatim mempercepat pembangunan JLS yang baru mencapai 60 persen. Bantuan Rp19 miliar diberikan untuk pembebasan lahan di Trenggalek.
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TAGS   Pemprov Jatim JLS jalur lingkar selatan JLS Jatim JLS Trenggalek-Tulungagung pembebasan lahan JLS pariwisata selatan Jatim

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