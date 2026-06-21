Tragis, Penambang Pasir Semeru Tertimbun Material Panas, Kondisinya Kritis

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kejadian nahas dialami seorang penambang pasir di kawasan aliran lahar Gunung Semeru, Lumajang. Veri Irawan (33) warga Desa Sumberwuluh, mengalami luka bakar serius hingga mencapai 80 persen setelah tertimbun material panas sisa awan panas guguran (APG) Gunung Semeru.

Saat ini, Veri menjalani perawatan intensif di RSUD dr Haryoto Lumajang dalam kondisi kritis.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho mengatakan peristiwa tersebut terjadi ketika korban bersama sejumlah rekannya melakukan aktivitas penambangan pasir secara manual di kawasan bawah Jembatan Gladak Perak, Jumat (19/6) malam.

Korban bersama sekitar 16 penambang lainnya sedang bekerja ketika tebing material pasir yang masih menyimpan suhu panas tinggi tiba-tiba ambrol dan menimpa tubuhnya pada Sabtu dini hari.

"Korban bersama sekitar 16 rekannya melakukan aktivitas penambangan pasir secara manual. Saat aktivitas berlangsung, tebing pasir di dekat lokasi korban bekerja, tiba-tiba ambrol dan menimpa tubuhnya," kata Isnugroho, Sabtu (20/6).

Rekan-rekan korban yang berada di lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa Veri ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Wakil Direktur RSUD dr Haryoto Lumajang Wawan Arwijanto mengatakan tim dokter telah memberikan penanganan intensif, termasuk operasi pembersihan luka bakar, pemasangan akses cairan, serta bantuan pernapasan.

"Tim medis telah melakukan operasi untuk membersihkan luka bakar, memasang akses cairan guna menjaga kondisi tubuh pasien, serta memberikan bantuan pernapasan, karena dikhawatirkan terdapat cedera akibat paparan udara panas," tuturnya.