Daewoong Hadirkan Inovasi Terapi Diabetes, Dukung Penanganan Risiko Jantung dan Ginjal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Daewoong Pharmaceutical Indonesia menghadirkan berbagai inovasi terapi untuk mendukung penanganan pasien diabetes, khususnya yang memiliki risiko komplikasi penyakit jantung dan gangguan ginjal.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah terapi kombinasi yang mengandung Ezetimibe dan Rosuvastatin untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol. Selain itu, tersedia pula terapi dari golongan SGLT2 inhibitor yang diketahui memiliki manfaat bagi pasien diabetes dengan gangguan fungsi ginjal.

Medical Affairs Daewoong Pharmaceutical Indonesia dr Haritsah mengatakan perusahaan juga memiliki sejumlah inovasi alat kesehatan yang mendukung penanganan penyakit kardiovaskular dan diabetes.

Di Korea Selatan, Daewoong telah mengembangkan teknologi ring jantung (stent). Sementara di Indonesia, tersedia produk Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) yang membantu proses penyembuhan luka pada pasien diabetes.

“Kami memiliki banyak inovasi yang secara bertahap akan kami hadirkan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia,” kata Haritsah di RS Siloam Surabaya, Sabtu (20/6).

Haritsah berharap kolaborasi antara Daewoong dan Siloam Hospitals Surabaya dapat terus berkembang untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat.

Direktur Siloam Hospitals Surabaya dr Maria Magdalena Padmidewi mengatakan pihaknya terbuka terhadap pemanfaatan terapi yang telah terbukti secara ilmiah dan melalui kajian medis yang kuat.

Menurut dia, kolaborasi antara industri farmasi dan rumah sakit menjadi langkah penting agar pasien memperoleh akses terhadap terapi yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah.