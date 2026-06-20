Sempat Dikira Terbakar, Dishub Pastikan Suroboyo Bus Berasap Karena Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan Kota Surabaya memastikan insiden Suroboyo Bus yang mengeluarkan asap tebal di di Jalan Raya Darmo bukan karena kebakaran.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan kepulan asap tersebut terjadi karena adanya oli yang merembes atau masuk ke dalam saluran pembuangan atau knalpot.

“Kondisi knalpot yang panas saat operasional, oli tersebut menguap dan menimbulkan kepulan asap tebal yang terlihat seperti kebakaran,” kata Trio, Sabtu (20/6).

Adanya insiden tersebut, Trio memastikan kru bus langsung menjalankan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan dengan menepikan armada dan segera menurunkan seluruh penumpang dengan aman.

Menurutnya, kejadian itu tidak sampai menimbulkan korban luka maupun kerugian material besar.

“Kru bus langsung menjalankan SOP keselamatan sehingga menepikan armada dan menurunkan seluruh penumpang. Tidak ada korban maupun kerugian material besar akibat insiden ini, kondisi penumpang dan kru aman,” jelasnya.

Mengetahui hal tersebut, Trio menerangkan, Dishub Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian.

“Armada segera ditarik ke pool untuk dilakukan perbaikan dan pembersihan pada sistem pembuangan agar bisa beroperasi kembali dengan normal,” ujarnya.