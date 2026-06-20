499 Balita Berisiko Stunting di Surabaya Dapat Pendampingan Intensif Selama Dua Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 499 balita berisiko stunting di Kota Surabaya akan mendapatkan pendampingan intensif selama dua bulan melalui program Gebyar Bersama Wujudkan Surabaya Emas (BWSE) Eliminasi Masalah Stunting Jilid V.

Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani mengatakan, program ini menyasar balita kategori pra-stunting, yakni anak yang belum mengalami stunting namun memiliki risiko tinggi jika tidak segera mendapat intervensi.

“Jadi, dalam lomba ini kami menyisir anak-anak yang pra-stunting. Pra-stunting itu untuk yang dia belum stunting, tapi kalau diteruskan dia bisa menjadi stunting,” kata Rini, Sabtu (20/6).

Selama masa pendampingan, para peserta akan mendapatkan tambahan asupan bergizi berupa susu, telur, dan ayam. Bagi balita yang memiliki alergi telur, kebutuhan protein akan diganti dengan ikan atau daging.

“Jadi, kami dampingi selama dua bulan. Mereka diberikan susu, mereka diberikan telur setiap hari, mereka diberikan ayam untuk diolah sama ibunya,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada pemenuhan gizi, program ini juga menekankan edukasi pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak. Setiap balita akan didampingi oleh tiga pendamping keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

“Jadi, satu anak tiga pendamping keluarga. Dari unsur nakes, dari unsur PKK, sama dari unsur Kader Surabaya Hebat,” tuturnya.

Rini menambahkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan juga menjadi salah satu aspek yang dinilai selama program berlangsung.