Cari Rumput untuk Pakan Ternak, Warga Lamongan Ditemukan Tewas di Waduk

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang warga Desa German, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, yang dilaporkan hilang saat mencari rumput pakan ternak, ditemukan meninggal dunia di Waduk Desa German, Sabtu (20/6) sekitar pukul 11.10 WIB.

Korban diketahui berinisial TA (33) warga setempat. Sebelumnya, korban berpamitan kepada keluarganya pada Jumat (19/6) sekitar pukul 09.00 WIB untuk mencari rumput di area persawahan Desa German dengan mengendarai sepeda motor.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan hingga waktu salat Jumat maupun sore hari korban tak kunjung pulang ke rumah. Keluarga yang khawatir kemudian melakukan pencarian di lokasi yang biasa digunakan korban mencari rumput.

“Sekitar pukul 18.00 WIB, keluarga bersama warga kembali melakukan pencarian lebih luas. Di tanggul sebelah barat waduk ditemukan sepeda motor milik korban beserta tumpukan rumput pakan ternak yang diduga telah dikumpulkan korban,” ujar Hamzaid, Sabtu (20/6).

Pencarian terus dilakukan hingga malam hari, namun korban belum ditemukan. Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sugio sekitar pukul 21.00 WIB.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Polsek Sugio bersama warga melakukan pencarian hingga Sabtu (20/6) dini hari.

Pencarian dilanjutkan bersama Tim BPBD Lamongan dan unsur terkait dengan menyisir area waduk karena hasilnya masih nihil.

“Hasilnya, pada Sabtu sekitar pukul 11.10 WIB, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia mengapung di tepi waduk,” kata Hamzaid.