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Pemuda Surabaya Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai Kalimas

Sabtu, 20 Juni 2026 – 15:33 WIB
Pemuda Surabaya Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai Kalimas - JPNN.com Jatim
BPBD Kota Surabaya mengevakuasi seorang pemuda berinisial MAEM (21) yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kalimas Timur sisi utara, Sabtu (20/6) sekitar pikul 09.57 WIB. Foto: 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BPBD Kota Surabaya mengevakuasi seorang pemuda berinisial MAEM (21) yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kalimas Timur sisi utara, Sabtu (20/6) sekitar pikul 09.57 WIB.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novanti menjelaskan setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan penyusuran korban tenggelam.

"Tim BPBD melakukan pencarian dengan teknik penyelaman manual (selulup)," kata Linda.

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Upaya itu membuahkan hasil, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sungai dengan jarak kurang lebih dua meter dari titik terakhir terlihat.

"Korban kami evakuasi terlebih dahulu menuju ke tepi dan kami masukkan ke dalam kantong jenazah sembari menunggu jajaran Inafis Polres Tanjung Perak untuk dilakukan identifikasi," katanya.

Seusai diidentifikasi, jenazah dibawa ke evakuasi ke RS Bhayangkara menggunakan ambulans Dinsos didampingi pihak keluarga. (mcr23/jpnn)

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Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

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TAGS   Sungai Kalimas pemuda tenggelam pemuda tenggelam sungai kalimas BPBD evakuasi pemuda tenggelam

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