Uji Coba Perlinsos Digital, Proses Pendaftaran Diwajibkan Melewati Pemindaian Wajah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Para camat dan lurah di Kota Surabaya, dipandu cara melakukan pendaftaran di aplikasi Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital), Jumat (19/6).

Petugas teknis dari Dinsos diterjunkan untuk membantu camat maupun lurah yang mengalami kendala verifikasi identitas.

Setelah berhasil login, akun para pejabat sekaligus pendamping wilayah setempat, otomatis aktif sebagai agen pelayanan.

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Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan sebagai agen resmi, para camat dan lurah memiliki otoritas untuk mendaftarkan warga yang membutuhkan intervensi.

“Kami meminta para peserta langsung melakukan simulasi dengan mendaftarkan rekan di sebelah mereka untuk menguji sistem,” ujar Antiek.

Proses pendaftaran ini mendemonstrasikan fitur keamanan tingkat tinggi yang memanfaatkan teknologi pemindaian wajah.

Warga yang didaftarkan harus dipindai wajahnya secara langsung di dalam lingkaran sistem sampai indikator berubah menjadi warna hijau.

“Ini untuk memastikan validasi data di lapangan benar-benar akurat," jelas Antiek.