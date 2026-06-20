Gus Ipul Cek Persiapan Penutupan Munas-Konbes NU di Bangkalan, Prabowo Dijadwalkan Hadir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan seluruh persiapan penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Bangkalan, Madura, berjalan maksimal.

Hal tersebut dilakukan mengingat agenda penutupan Munas-Konbes NU di STAI Syaichona Moh Cholil direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Gus Ipul meninjau langsung area acara, mulai dari kesiapan tenda, alur kedatangan tamu, pengamanan, hingga penataan peserta.

Dia juga berdiskusi dengan Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil RKH Muhammad Nasih Aschal, serta perwakilan PCNU se-Madura.

“Kita ingin memastikan seluruh titik siap. Mulai dari lokasi acara, alur kedatangan Presiden, alur para tamu undangan, pengamanan, hingga pelayanan peserta. Semuanya harus tertata dengan baik,” ujar Gus Ipul, Jumat (19/6).

Setelah melakukan peninjauan, Gus Ipul melanjutkan agenda dengan memimpin rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Bangkalan.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat terkait, dan pengurus NU se-Madura.

Dalam rapat tersebut, panitia bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan membahas sejumlah aspek penting, mulai dari skenario penyambutan Presiden, pengaturan tamu VVIP dan VIP, kesiapan tenda, akses jalan, hingga fasilitas pendukung di sekitar lokasi acara.