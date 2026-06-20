Dua Mahasiswa Unair yang Diduga Berbuat Asusila Terancam Skorsing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pihak Universitas Airlangga terus mendalami kasus dua mahasiswa yang terekam video diduga melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus.

Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara mengatakan pihak kampus membenarkan adanya video yang beredar. Namun, saat ini kasus tersebut telah ditangani Komisi Etik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Memang dibenarkan adanya video tersebut, tetapi sekarang mekanismenya sudah masuk di Komisi Etik untuk didalami lebih lanjut tentang kasus yang sedang beredar,” kata Pulung, Jumat (19/6).

Menurutnya, Unair berupaya menjalankan proses pemeriksaan secara objektif dan profesional dengan tetap mengedepankan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.

Terkait sanksi, Pulung mengatakan keputusan akan dikeluarkan setelah Komisi Etik menyelesaikan proses pemeriksaan.

“Untuk sanksi akan dikeluarkan oleh Komisi Etik setelah pemeriksaan selesai. Tentunya mungkin tidak lama lagi,” ujarnya.

Saat ditanya kemungkinan sanksi berupa skorsing, Pulung menyebut hal tersebut masih menunggu hasil pendalaman dan rekomendasi dari Komisi Etik.

“Kami akan melihat hasil pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah rekomendasi selesai baru akan kami sampaikan hasilnya seperti apa,” tuturnya.