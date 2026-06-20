Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Berpotensi Gerimis, Siang-Malam Cerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (20/6).

Paginya Asem Rowo, benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Tandes cerah. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis. Beberapa jam kemudian cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sorenya masih cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawna di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)