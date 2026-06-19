Kebakaran Hebat di Surabaya, 3 Rumah di Kawasan Padat Penduduk Ludes Dilalap Api

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pulo Tegalsari Gang VI Nomor 23, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jumat (19/6).

Dalam peristiwa tersebut, tiga petak rumah ludes terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengerahkan 12 unit armada untuk menjinakkan kobaran api.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 18.31 WIB dari warga sekitar.

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Selang satu menit setelah menerima laporan, petugas langsung meluncur menuju lokasi kejadian. Unit Tempur Poskotis Joyoboyo menjadi armada pertama yang tiba dan langsung melakukan pemadaman.

"Api pokok dipadamkan pada pukul 19.03 WIB, sedangkan proses pembasahan dan pengamanan area selesai pada pukul 20.26 WIB," kata Rokhim.

Sebanyak 12 unit diterjunkan dalam operasi tersebut, terdiri dari enam unit tempur dan lima unit rescue, dengan dukungan personel dari Poskotis Joyoboyo, Rayon 4 Wiyung, Pos Jambangan, Pos Grudo, Pos Pakis TVRI, dan Pos Sukolilo.

Berdasarkan data DPKP, objek yang terbakar merupakan tiga petak rumah. Satu bangunan merupakan rumah kosong berukuran sekitar 3x6 meter, sedangkan dua lainnya merupakan rumah berpenghuni dengan luas sekitar 2x9 meter yang terbagi menjadi dua petak.

Menurut Rokhim, dugaan sementara api pertama kali muncul dari rumah kosong tersebut sebelum merembet ke rumah warga di sekitarnya.