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Libur Sekolah, PELNI Catat Lonjakan Pemesanan Setelah Diskon Tiket 30 Persen

Jumat, 19 Juni 2026 – 21:40 WIB
Libur Sekolah, PELNI Catat Lonjakan Pemesanan Setelah Diskon Tiket 30 Persen - JPNN.com Jatim
PELNI memberi diskon tiket kapal hingga 30 persen selama libur sekolah 2026. Program ini berlaku 20 Juni-15 Agustus dan telah dimanfaatkan 169 ribu penumpang. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mulai memberlakukan program diskon tiket kapal penumpang sebesar 30 persen selama periode libur sekolah 2026.

Kebijakan tersebut berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 dan diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama musim liburan.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI, Nuraini Dessy, mengatakan potongan harga diberikan dari tarif dasar dan dapat dinikmati masyarakat melalui pembelian tiket secara daring.

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"Tiket bisa dipesan via online semua,” ujar Dessy di Dermaga Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (19/6).

Menurutnya, program stimulus tersebut mulai menunjukkan dampak positif. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi anggaran diskon tiket telah mencapai Rp17,6 miliar atau sekitar 26,2 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp67,3 miliar.

Sementara itu, jumlah penumpang yang memanfaatkan program diskon tercatat mencapai 169.667 orang atau sekitar 24,4 persen dari target 693.690 penumpang selama periode program berlangsung.

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Dessy mengungkapkan, puncak keberangkatan penumpang diperkirakan terjadi pada 21 Juni 2026, bertepatan dengan awal masa libur sekolah di sejumlah daerah.

"Keberangkatan tertinggi di tanggal 21 Juni 2026,” terangnya.

PELNI memberi diskon tiket kapal hingga 30 persen selama libur sekolah 2026. Program ini berlaku 20 Juni-15 Agustus dan telah dimanfaatkan 169 ribu penumpang
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TAGS   libur sekolah pelni lonjakan penumpang kapal pelni beri diskon 30 persen

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