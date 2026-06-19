Stasiun Gubeng Ikut Terdampak Pemadaman, KAI Daop 8 Pastikan Layanan Tetap Normal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Stasiun Surabaya Gubeng pada sisi sebelah barat juga ikut terdampak pemadaman listrik bergilir sejak Jumat (19/6) sore. Meski demikian, PT KAI Daop 8 memastikan operasional tetap berjalan normal.

Pelaksana Harian Manager Humas Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono memjelaskan pemadaman listrik tersebut sempat menyebabkan lampu penerangan di area stasiun padam.

Namun demikian, operasional KA tidak terdampak. KAI Daop 8 Surabaya memastikan layanan perjalanan KA baik itu KA Jarak Jauh maupun KA Lokal di Stasiun Surabaya Gubeng tetap melayani naik dan turun penumpang seperti biasa.

“Kendati demikian, beberapa fasilitas untuk layanan pengguna masih tetap beroperasi normal dengan pasokan aliran listrik dari fasilitas genset stasiun,” ungkap Erlangga.

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau para penumpang untuk tetap tenang saat terjadi gangguan pada pasokan listrik dan selalu waspada dan berhati hati saat beraktivitas di stasiun, serta selalu menaati arahan petugas stasiun.

Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PT PLN UID Jatim Dana Puspita Sari mati lampu itu dipicu kendala teknis pada pembangkit yang menyebabkan turunnya kapasitas suplai listrik ke wilayah-wilayah tersebut.

"PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," kata Dana dalam keterangan resmi, Jumat (19/6).

Sebagai respons atas gangguan itu, PLN menerapkan skema manajemen beban untuk mencegah dampak yang lebih luas. Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas sistem kelistrikan secara keseluruhan.