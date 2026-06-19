Bus Tabrak Truk Muatan Tetes Tebu di Tol Pasuruan–Probolinggo, 1 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di KM 816/A ruas Tol Pasuruan–Probolinggo, Kamis (18/6) sekitar pukul 14.16 WIB. Peristiwa tersebut melibatkan Bus Penumpang Tiara Mas dan truk tangki trailer bermuatan tetes tebu, dengan satu korban meninggal dunia.

Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Hendrix Kusuma Wardhana menjelaskan kendaraan yang terlibat yakni Bus Penumpang Tiara Mas Nopol EA 7650 A yang saat itu melaju dari arah Pasuruan menuju Probolinggo di lajur lambat (L1).

Sementara kendaraan di depannya adalah truk tangki trailer Hino bermuatan tetes tebu Nopol DN 8578 NU yang dikemudikan Tono Kasanto (52), warga Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam kondisi sehat.

Dari hasil olah TKP sementara, pengemudi bus diduga kurang konsentrasi hingga kendaraan oleng dan menabrak bagian belakang kanan truk tangki di depannya.

“Bus kemudian oleng dan tetap melaju kurang lebih 600 meter sebelum akhirnya berhenti di bahu jalan KM 816+600/A, sedangkan truk tangki berhenti di posisi antara lajur lambat dan bahu jalan,” jelas Hendrik.

Akibat kejadian tersebut, satu penumpang dilaporkan meninggal dunia, sementara data korban luka masih dalam pendataan petugas di lapangan. Kedua kendaraan juga mengalami kerusakan cukup signifikan.

Bus Tiara Mas mengalami kerusakan pada bagian depan dan body kiri, sedangkan truk tangki mengalami kerusakan pada bumper belakang kanan.

“Kami masih melakukan pendataan korban dan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)