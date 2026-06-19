Listrik Padam di Sejumlah Wilayah, PLN Sebut Ada Kendala Teknis Operasional Pembangkit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan di Jawa saat ini masih beroperasi dan terkendali dengan baik meski terjadi kendala pada sejumlah unit pembangkit.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur Dana Puspita Sari mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

“Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik,” kata Dana dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

PLN saat ini terus melakukan percepatan pemulihan dengan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain serta melakukan pengaturan operasi sistem.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik sekaligus meminimalkan dampak terhadap pelanggan.

“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan dan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain agar kondisi sistem segera kembali normal,” ujarnya.

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Dana menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan akibat manajemen beban yang dilakukan.

Menurutnya, langkah tersebut bersifat sementara dan akan dihentikan secara bertahap seiring membaiknya kondisi pasokan sistem kelistrikan.