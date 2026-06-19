JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Listrik Padam, Pengunjung RS di Surabaya Sempat Terjebak di Lift

Listrik Padam, Pengunjung RS di Surabaya Sempat Terjebak di Lift

Jumat, 19 Juni 2026 – 18:00 WIB
Listrik Padam, Pengunjung RS di Surabaya Sempat Terjebak di Lift - JPNN.com Jatim
Pengunjung rumah sakit menggunakan tangga darurat karena lift mengalami pemadaman listrik, Jumat (19/6). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya pada Jumat (19/6) memicu kepanikan warga. Seorang pengunjung RS Siloam Surabaya mengaku sempat terjebak di dalam lift yang mendadak berhenti akibat gangguan pasokan listrik.

Insiden tersebut dialami Lely Yuana saat berada di rumah sakit tersebut. Dia mengaku syok ketika lift yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti sesaat setelah pintu tertutup.

"Baru masuk lift tiba-tiba berhenti. Saya langsung gemetar. Rasanya darah langsung berdesir," kata Lely.

Baca Juga:

Menurut dia, gangguan lift itu bukan hanya terjadi satu kali. Sebelumnya, lift yang hendak digunakan untuk turun juga sempat mengalami gangguan serupa.

"Tadi sempat mati saat mau turun. Kayaknya sudah dua kali ya," ujarnya.

Beruntung, gangguan tersebut tidak berlangsung lama. Lift kembali beroperasi sehingga Lely dan sejumlah penumpang lain dapat keluar dengan selamat.

Baca Juga:

"Untungnya enggak lama, alhamdulillah langsung jalan lagi. Tapi masih agak syok," tuturnya.

Peristiwa tersebut terjadi di tengah berlanjutnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Seorang pengunjung RS Siloam Surabaya mengalami kepanikan setelah lift yang ditumpanginya mendadak berhenti saat terjadi pemadaman listrik.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pemadaman listrik listrik padam pengunjung terjebak lift RS Siloam Surabaya lift mati PLN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU