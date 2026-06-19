Listrik Padam, Pengunjung RS di Surabaya Sempat Terjebak di Lift

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya pada Jumat (19/6) memicu kepanikan warga. Seorang pengunjung RS Siloam Surabaya mengaku sempat terjebak di dalam lift yang mendadak berhenti akibat gangguan pasokan listrik.

Insiden tersebut dialami Lely Yuana saat berada di rumah sakit tersebut. Dia mengaku syok ketika lift yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti sesaat setelah pintu tertutup.

"Baru masuk lift tiba-tiba berhenti. Saya langsung gemetar. Rasanya darah langsung berdesir," kata Lely.

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Menurut dia, gangguan lift itu bukan hanya terjadi satu kali. Sebelumnya, lift yang hendak digunakan untuk turun juga sempat mengalami gangguan serupa.

"Tadi sempat mati saat mau turun. Kayaknya sudah dua kali ya," ujarnya.

Beruntung, gangguan tersebut tidak berlangsung lama. Lift kembali beroperasi sehingga Lely dan sejumlah penumpang lain dapat keluar dengan selamat.

"Untungnya enggak lama, alhamdulillah langsung jalan lagi. Tapi masih agak syok," tuturnya.

Peristiwa tersebut terjadi di tengah berlanjutnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya.