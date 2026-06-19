Melalui Film Jangan Buang Ibu, Montiss Kampanyekan Sayangi Orang Tua

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Film drama keluarga Jangan Buang Ibu akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 25 Juni 2026.

Film produksi Leo Pictures ini mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu yang telah membesarkan anak-anaknya hingga sukses, namun harus menghadapi kenyataan pahit di masa tuanya.

Produser sekaligus pemilik Leo Pictures Agung Saputra, mengatakan cerita yang diangkat dalam film tersebut dibuat sedekat mungkin dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

“Film ini sangat dekat dengan realitas kita di Indonesia, sehingga penonton tidak hanya sekadar menonton, tapi juga merasakan,” ujar Agung dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (18/6).

Film arahan sutradara Hadrah Daeng Ratu itu turut mendapat dukungan dari PT Sun Paper Source melalui produk Montiss Tissue. COO PT Sun Paper Source, William Yaury, menilai film tersebut membawa pesan yang relevan di tengah kehidupan modern yang semakin sibuk.

“Kami merasa bahwa film ini bukan sekadar karya sinema, melainkan sebuah cermin bagi setiap anak untuk merenungkan kembali seberapa banyak waktu yang sebenarnya telah mereka luangkan untuk sekadar mendengarkan cerita, menggenggam tangan, atau bahkan hanya duduk bersama orang tua sebelum kesempatan itu benar-benar hilang,” kata William.

Menurutnya, kisah yang disajikan dalam film tersebut menjadi pengingat agar anak-anak tidak mengabaikan kehadiran orang tua.

“Montiss Tissue hadir untuk menemani momen-momen harian yang paling personal. Kedekatan ini membuat kami memahami bahwa ruang domestik yang hangat selalu bermula dari bagaimana sebuah keluarga saling menghargai kehadiran satu sama lain, terutama dalam memuliakan sosok ibu sebagai jantung rumah tangga,” lanjutnya.