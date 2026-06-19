7 Lampu Lalu Lintas di Surabaya Padam, Petugas Atur Arus Kendaraan Secara Manual

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah lampu lalu lintas atau traffic light di berbagai titik Kota Surabaya mengalami pemadaman pada Jumat (19/6) siang.

Kondisi ini membuat petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan kepolisian turun langsung mengatur arus kendaraan untuk mencegah kemacetan.

Berdasarkan data Dishub Surabaya hingga pukul 11.00 WIB, terdapat tujuh persimpangan yang mengalami gangguan operasional secara bersamaan.

Beberapa lokasi telah dibantu dengan pemasangan genset, sementara titik lainnya masih mengandalkan pengaturan lalu lintas secara manual.

Penyediaan Perlengkapan Jalan (PPJ) Dishub Surabaya Abi Dwi Septianto mengatakan pemadaman yang terjadi serentak membuat petugas cukup kewalahan karena keterbatasan jumlah genset dan personel di lapangan.

“Baru tiga yang bisa kami pasang genset karena keterbatasan personel dan peralatan. Padamnya terjadi hampir bersamaan,” ujarnya, Jumat (19/6).

Abi menjelaskan pihaknya memang menerima informasi adanya potensi gangguan pasokan listrik. Namun, tidak ada rincian wilayah yang akan terdampak sehingga Dishub kesulitan melakukan antisipasi lebih awal.

Menurutnya, hingga kini belum ada kepastian mengenai durasi gangguan listrik tersebut. Karena itu, pemadaman lampu lalu lintas berpotensi terjadi secara bergantian di sejumlah titik hingga sore hari.