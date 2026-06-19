Cuaca Malang Hari ini, Sore dan Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (19/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Ampelgading. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.