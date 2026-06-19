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Cuaca Malang Hari ini, Sore dan Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Jumat, 19 Juni 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Sore dan Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (19/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

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Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

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Malamnya gerimis masih mengguyur Ampelgading. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini diramalkan gerimis di sejumlah kawasan pada sore dan malam.
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